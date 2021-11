Beatrice Rancea nu se mai afla sub controlul judiciar

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv, condamnarea la 6 ani de inchisoare a omului de afaceri Nelu Iordache in dosarul privind modernizarea Transalpina. Anterior, in 2017, afaceristul a fost achitat de prima instanta. Ceilalti inculpati din dosar au primit pedepse cu suspendare. Instanta a dispus…

- In acest dosar, Tariceanu a fost acuzat ca nu a constatat si nu a supus la vot in plenul Senatului incetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, desi acesta avea o decizie definitiva in instanta prin care fusese declarat incompatibil si nu mai putea ocupa functia.La termenul de marti al procesului,…

- Magistratii de la dectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta s au pronuntat ieri in dosarul nr. 6822 118 2021 care avea ca obiect anulare act administrativ Judecatorii au respins cererea de suspendare formulata de catre reclamanta Anca Luiza Mitea, in contradictoriu cu paratii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa respinga contestatiile formulate de patru persoane arestate preventiv saptamana trecuta. Este vorba de un craiovean de 48 de ani si de fiii sai, acuzati ca au batut un barbat de 38 de ani si o femeie de 37 de ani. Scandalul a avut loc pe 20 septembrie,…

- Magistratii Curtii de Apel au decis ca lucratorul vamal Marcel Laurentiu Mosoiu sa primeasca de la stat suma de 50.600 de lei. Banii reprezentand cheltuielile judiciare pe care vamesul le a facut pe parcursul procesului penal, pentru a si dovedi nevinovatia. Instanta de apel a respins argumentele aduse…

- Cercetata in dosar de delapidare cu un prejudiciu estimat de 5.000.000 de lei, Beatrice Rancea, a contestat masura controlului judiciar, iar Tribunalul Iași va pronunța decizia vineri, 3 septembrie, la 13.30, conform portalului instanțelor de judecata . Rancea, care fusese suspendata din functia de…

- Beatrica Rancea, managerul suspendat de la Opera Nationala Romana din Iasi si-a trimis demisia la Ministerul Culturii. Pe data de 2 martie 2021 Beatrice Rancea, directorul Operei Naționale din Iași, și inca zece persoane au fost puse sub control judiciar, conform bzi. Masura a fost luata intr-un dosar…

- Managerul Operei Nationale Iasi, Beatrice Rancea, care fusese suspendata din functie, și-a inaintat demisia, informeaza agenția News.ro . Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a confirmat ca a acceptat incetarea mandatului directoarei Beatrice Rancea incepand cu data de 1 septembrie. Cercetata penal…