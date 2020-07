Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca schimbarea directorului Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara a venit in urma unui raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, iar membrii Consiliului de Administratie, in urma acestui raport, au decis schimbarea…

- Cad capete in Poliția Romana. Șefului IPJ Constanța a fost demis din funcție, dupa ce in presa au aparut imagini cu sute de turiști prinși in hora, fara sa se respecte distanțarea sociala.„O comisie din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne a evaluat masurile dispuse…

- Inspectorul General de Stat al Inspectiei Muncii a dispus Corpului de Control al Calitatii Inspectiei verificarea modului in care ITM Bucuresti si ITM Prahova au efectuat controalele la o societate comerciala din domeniul confectiilor textile, informeaza vineri Inspectia Muncii intr-un comunicat. "Ca…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos si unul dintre liderii PLUS, il acuza pe premierul Ludovic Orban de manipulare in ceea ce priveste declaratiile referitoare la cazul Unifarm.

- Punct final in verificarile facute de Corpul de Control al Ministerului Culturii la Opera Nationala Romana Iasi. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat pentru Ziarul de Iasi ca a semnat raportul Corpului de Control realizat in urma verificarilor facute la ONRI in luna februarie si a pus in…

- In acelasi timp, in ceea ce priveste Opera Nationala Iasi, unde a „plouat" cu sesizari privind abateri in aplicarea legii finantelor publice, dar si a achizitiilor facute cu semnatura lui Beatrice Rancea, sunt asteptate in continuare concluziile. Raportul realizat de data aceasta de Corpul de Control…

- Corpul de control al primului-ministru a finalizat o acțiune de control la Compania Naționala de Cai Ferate „C.F.R." - S.A. (CFR SA) care a vizat perioada 01.01.2017 – 31.07.2019. Obiectivele acțiunii au constat in verificarea respectarii prevederilor legale privind regulile de guvernanța corporativa…

- In urma acțiunii de control, raportul rezultat va fi remis premierului Ludovic Orba, cat și DNA -ului, spre informare si valorificare. Acțiunea de control a avut ca obiective verificarea și evaluarea modului de respectare a prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea…