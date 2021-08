Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Operei Nationale Iasi, Beatrice Rancea, care fusese suspendata din functie, a demisionat. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a confirmat ca a acceptat incetarea mandatului incepand cu data de 1 septembrie. Beatrice Rancea, fost manager al Operei Iasi, a fost plasata in iulie sub…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a semnat Ordinul de numire a managerului interimar al Operei Naționale Romane Iași a prof. univ. dr. Daniel Șandru. De precizat faptul ca, luni, 19 iulie 2021, se va judeca contestația depusa de Beatrice Rancea, prin care aceasta contesta noul control judiciar dispus…

- Beatrice Rancea, fost manager al Operei Iasi, a fost din nou plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzata ca ar fi delapidat fonduri ale institutiei, dupa ce la inceputul acestei luni procurorii ii ridicasera aceasta masura. Beatrice Rancea a fost audiata, marti, de procurorii DIICOT…

- La o saptamana dupa ce a revenit la conducerea Operei Naționale Romane din Iași, Beatrice Rancea a fost plasata iar sub control judiciar, dupa ce au aparut noi probe in dosarul in care e cercetata.Beatrice Rancea a fost repusa sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzata de…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a semnat joi primele trei contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfașurarii programului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Finantarea totala acordata de Ministerul Culturii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director al Administrației Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral (ABADL), George Papari, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita. In rechizitoriul intocmit…

- Beatrice Rancea revine ca manager al Operei Naționale Romane din Iași, au confirmat surse din instituție pentru Libertate. Acum trei zile, magistrații bucureșteni au anulat controlul judiciar in dosarul in care fosta balerina era acuzata de deturnarea fondurilor Operei de la Iași și din București. Rancea…

- Ministrul Culturii a semnat, azi dimineața, revenirea pe postul de director al Operei Naționale Romane din Iași a lui Beatrice Rancea. In urma descinderilor din luna martie a anului curent, procurorii DIICOT Iași au invinuit-o pe aceasta ca a constituit un grup infracțional organizat care a acționat…