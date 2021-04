Unitate militara, din Fortele Navale, la ceas aniversar

Acum 56 de ani, La 25 aprilie 1962, s a infiintat Regimentul 110 Transmisiuni in baza ordinului C.L. nr. 0064 1962, sub denumirea de Regimentul 110 Radiotehnic si Transmisiuni, in prezent Centrul 110 Comunicatii si Informatica Viceamiral Grigore Martes. Potrivit paginii de internet navy.ro… [citeste mai departe]