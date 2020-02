Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena americana Sofia Kenin a produs marea surpriza la turneul de Mare Slem, Australian Open. Sportiva de 21 de ani a cucerit titlul la simplu-feminin, reusind s-o invinga in finala pe spaniola Garbine Muguruza Blanco in trei seturi, scor 4-6 6-2 6-2.

- Simona Halep a revenit sâmbata în România, chiar când la Melbourne se juca finala Australian Open, între Sofia Kenin și Garbine Muguruza. Românca a declarat ca este mulțumita de parcursul sau la primul Grand Slam al anului și a anunțat ce va urma pentru ea în…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la GSP Live infrangerea Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA) cu Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA), scor 6-7 (8), 5-7, din semifinalele Australian Open 2020. In finala, Muguruza o infrunta pe americanca Sofia Kenin. „Nu sunt așa de suparat. E destul de simpla…

- ​Rafael Nadal a parasit turneul de la Australian Open în faza sferturilor, fiind învins în patru seturi de Dominic Thiem. Ibericul a recunoscut superioritatea adversarului, declarând ca pur și simplu Thiem a jucat mai bine decât el și a meritat victoria. "A…

- Programul sferturilor finala ale Australian Open pe tabloul de simplu feminin, in ordinea de pe tablou, sunt urmatoarele:Ashleigh Barty (Australia), locul I WTA - Petra Kvitova (Cehia), locul 8 WTA si cap de serie numarul 7 Sofia Kenin (SUA), locul 15 WTA si cap de serie numarul 14…

- Stan Wawrinka (Elveția; 15 ATP) s-a calificat, luni dimineața, in sferturile de finala ale turneului Australian Open. A trecut de unul dintre principalii favoriți ai turneului, Daniil Medvedev (Rusia; 4 ATP), in 5 seturi și trei ore și 29 de minute de joc. Scorul a fost 6-2; 2-6; 4-6; 7-6(2); 6-2.In…

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal au facut impreuna o donatie de 250.000 de dolari australieni (150.000 euro), cu ocazia meciurilor demonstrative de miercuri la Melbourne, destinate strangerii de fonduri pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza AFP. Lumea…

- Fiica lui Carrie Fisher, Billie Lourd, a jucat-o pe prințesa Leia, personajul consacrat in interpretarea lui Fisher, in scena de flashback din „Star Wars: The Rise Of Skywalker”, informeaza Buzz Feed, anunța MEDIAFAX.Una dintre cele mai importante intrebari la care au fost nevoiți sa raspunda…