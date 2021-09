Stiri pe aceeasi tema

- Lola Crudu a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la „Survivor Romania”, primul sezon, insa dupa ce a participat la emisiune, aceasta a preferat sa pastreze discreția. Recent, fosta Razboinica s-a casatorit cu iubitul ei, George, care o ceruse de soție la scurt timp dupa ce s-a intors din…

- Frumoasa Katharina Mazepa și-a caștigat popularitatea in lumea modellingului, dupa ce a fost desemnata Miss Viena in 2014. Tanara, in varsta de 25 de ani, cu picioare interminabile, a colaborat de-a lungul timpului cu multe case de moda celebre.

- Nadia Comaneci a marcat, duminica, printr-un mesaj special postat in social media implinirea a 45 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obtinut de ea la Jocurile Olimpice din 1976, relateaza News.ro. Fosta sportiva a postat un filmulet in care poarta tinuta de concurs si face un mic element…

- Ieri, Raluca Pastrama „a zguduit” intreg showbiz-ul autohton printr-o fotografie bomba! Fosta soție a lui Pepe a demonstrat ca și-a refacut viața dupa divorțul de Pepe, astfel ca, la cateva luni de la desparțire, aceasta s-a afișat cu noul iubit și nu oricum, ci sarutandu-se patimaș. Chiar daca bruneta…

- Astazi este Ziua Canadei, o sarbatoare pe care mulți o cer anul acesta anulata și care vine pe fondul unei noi descoperiri macabre. Aproape 200 de morminte in care ar fi fost ingropați copii ai familiilor indigene au fost gasite langa o fosta școala catolica.

- Din 1994 pana in 2008, Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a fost casatorit cu Mariana Boldea, acum Pfeiffer. Din mariajul cu aceasta, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Luca, Mariana și actualul ei partener de viața locuiesc acum in Germania. Imediat dupa divorț, Laurențiu s-a recasatorit…

- Primarul Clotilde Armand a depus plangere penala impotriva fostei directoare a Administratiei Domeniului Public Sector 1. Fosta directoare a Administratiei Domeniului Public Sector 1 ar fi folosit materialele, utilajele si muncitorii institutiei ca sa-si construiasca o anexa la vila. Primarul a cerut…