BCR a înregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei anul trecut, în creştere cu aproape 24% ”BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 29% pana la 2,735 miliarde de lei (554,7 milioane de euro) in 2022, de la 2,12 miliarde de lei (430,8 milioane de euro) in 2021, pe fondul unor venituri operationale mai mari, partial compensate de cheltuieli operationale mai ridicate. Venitul net din dobanzi a crescut cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

