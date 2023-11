Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din zona euro ar trebui sa includa riscul unei noi scaderi a preturilor la bunurile imobiliare cand fac provizioane si planuri in legatura cu capitalul lor, a afirmat marti Andrea Enria.

- Premierul Marcel Ciolacu a invitat luni dupa amiaza la Guvern, reprezentanții bancilor, dupa ce au anunțat ca vor crește comisioanele la retragerile de numerar in urma acestei masuri, dar si in urma noilor taxe impuse asupra bancilor. Premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, dupa ce unele banci…

- Taxa pe cifra de afaceri a bancilor ar putea avea un impact semnificativ asupra bancilor mici si medii, cu potentiale efecte negative asupra creditarii pe termen mediu, sustine Daniela Iliescu, membru al Consiliului de Administratie al Patria Bank."Taxa pe cifra de afaceri a bancilor ("Taxa CA")…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a intensificat presiunile asupra bancilor din zona euro pentru ca acestea sa isi reduca expunerea pe Rusia, a declarat presedintele Consiliului de supraveghere de la BCE, Andrea Enria intr-un interviu pentru Financial Times, citat de Reuters și Agerpres.

- In acest weekend se numara ofertele si promotiile la imobiliare. Dezvoltatorii ii asteapta cu oferte greu de refuzat pe romanii care vor sa devina proprietari de locuinte, mai ales ca, in ultimul an, preturile la apartamente si la case au crescut, iar scumpirile vor continua.

- Se intensifica razboiul preturilor: Volkswagen ofera discounturi temporare in ChinaVolkswagen ofera discounturi temporare in China, cea mai mare piata auto din lume, unde se intensifica razboiul preturilor, a anuntat Ralf Brandstaetter, membru al Consiliului de Administratie, la Salonul auto IAA…

- Dmitri Medvedev, fostul lider al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus, sugereaza intr-un editorial recent ca Rusia ar putea lua in considerare anexarea regiunilor georgiene separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. Acest articol a fost publicat intr-un ziar favorabil guvernului…

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…