BCE ar putea injecta miliarde de euro in economia romaneasca. APAPR solicita bancii europene sa includa eurobondurile emise de statul roman in programul destinat tarilor din zona euro Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a solicitat, zilele trecute, autoritatilor europene sa includa Eurobondurile emise de statul roman in programul de achizitii al Bancii Centrale Europene (BCE) destinat tarilor din zona euro. Potrivit unui comunicat al asociaţiei, acţiunea a fost desfăşurată de către APAPR în colaborare cu entităţi similare…