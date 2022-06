BCE a confirmat joi intenţia de a mări dobânzile în iulie şi şi-a redus estimările economice In urma celei mai recente reuniuni de politica monetara, consiliul guvernatorilor a anuntat ca intentioneaza sa majoreze dobanzile cheie cu 0,25 de puncte procentuale, la reuniunea din iulie. BCE se asteapta sa efectueze o crestere la sedinta din septembrie, dar a spus ca amploarea acestei cresteri va depinde de traiectoria perspectivei inflatiei pe termen mediu. Deocamdata, ratele dobanzilor la principalele operatiuni de refinantare, la facilitatea de credit marginal si la facilitatea de depozit raman neschimbate la 0,00%, 0,25% si respectiv -0,50%. ”Dincolo de septembrie, pe baza evaluarii sale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

