Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, efectueaza 10 percheziții la locuințele și sediile societaților comerciale ale unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma continuata. Anchetatorii au refuzat sa ofere numele localitaților in care au loc perchezițiile pentru fapte comise in perioada 2014-2015 In cauza, sunt efectuate cercetari fața de 10 persoane, la finalizarea perchezițiilor urmand a fi puse in aplicare 2 mandate de aducere și demarate procedurile de…