- BC Athletic Constanta asteapta cu nerabdare cel de-al doilea meci din Grupa Albastra a Ligii Nationale de baschet masculin. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu va juca, pe 29 februarie, in deplasare, cu CSM VSKC Miercurea Ciuc. Va fi un meci extrem de dificil pentru constanteni, prin prisma faptului…

- Baschet Club Athletic Constanta se afla intr-o perioada foarte buna in acest sezon. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu evolueaza in Grupa Albastra a Ligii Nationale, alaturi de CS Municipal Targu Jiu, CSM VSKC Miercurea Ciuc si CSM Sighetu Marmatiei. Constantenii sunt pe primul loc, cu 21 de puncte,…

- Gruparea de Liga a III-a Bucovina Radauți a susținut la finele saptamanii trecute un joc de pregatire in compania echipei de juniori A a Liceului cu Program Sportiv Suceava, alcatuita din jucatori nascuți in anii 2001 și 2002. Partida disputata pe terenul sintetic din cartierul George Enescu s-a incheiat…

- Baschet Club Athletic Constanta a aflat ce adversari va avea in Grupa Albastra din Liga Nationala. Trupa antrenata de Bogdan Olteanu si manageriata de Andrei Talpes va juca in compania formatiilor CSM Targu Jiu, CSM Miercurea Ciuc si CSM Sighetu Marmatiei. Fiecare echipa va juca impotriva fiecarui adversar…

- Baschet Club Athletic a obtinut o victorie extrem de importanta la Sala Sporturilor din Constanta. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a primit vizita CSM-ului Focsani, in etapa cu numarul 11, in Grupa Valorica B din Liga Nationala, si s-a impus finalmente cu scorul de 65-61. Partida a inceput favorabil…

- Echipa feminina de bachet Phoenix Stiinta Constanta a disputat in aceasta seara ultimul meci pe teren propriu din 2019 in Liga Nationala, intalnind in Sala Sporturilor din Constanta CSM Agronomia Bucuresti, intr o confruntare contand pentru etapa a zecea a campionatului, Grupa Est.Victoria le a apartinut…

- Baschet Club Athletic Constanta a suferit o noua infrangere in Liga Nationala de Baschet Masculin.Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a jucat sambata, in deplasare, cu CSM Miercurea Ciuc, o formatie redutabila pe teren propriu.Baschetbalistii constanteni au prestat un joc foarte bun in primele doua…