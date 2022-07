Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta din nou cu spectrul unei crize a datoriilor, iar acum Italia este in centrul sau, la zece ani dupa ce Mario Draghi a promis ca va face „orice va fi nevoie” pentru a salva moneda euro. Insa s-ar putea ca premierul Italiei, fost președinte al Bancii Centrale Europene, sa nu mai poata…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. „A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental – ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Liderii a patru tari din UE, Franta, Germania, Italia si Romania, au mers joi in vizita la Kiev unde au promis sa sustina candidatura Ucrainei la blocul comunitar in cadrul unei demonstratii de sprijin la nivel inalt pentru o tara atacata ce lupta sa respinga invazia rusa, relateaza Associated Press.

- O femeie din Franța și un barbat din Spania au murit, iar alți noua alpinisti au fost raniți, vineri, intr-o cadere de gheața in sud-vestul Elveției, a anunțat poliția in urma unei tentative de salvare care a implicat mai multe elicoptere, scrie AFP . Poliția a primit apeluri la primele ore ale dimineții…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, a transmis un mesaj de mulțumire, dupa ce țara noastra s-a calificat in finala concursului muzical, care a avut loc la Torino joi seara. Artistul este mandru de realizarea sa. Artistul WRS a reușit sa impresioneze la Eurovision 2022 cu piesa „Llamame”…

- "Uniunea Europeana și nu numai și in acest fel sa ne asiguram ca ei (cetațenii romani - n.r.) sunt ambasadori de baza ai Romaniei pentru ca acolo unde au fost primiți - și trebuie sa va spun ca au fost primiți cu brațele deschise in Italia- iși desfașoara activitatea, lucreaza așa cum trebuie, sunt cetațeni…

- “Daca adaugam aceste 14 miliarde la cele 15,5 miliarde deja planificate, ajungem la un total de aproape 30 de miliarde de euro”, a precizat el, conform lefigaro.fr. El a subliniat ca aceste masuri au fost luate “fara prelungire bugetara”.