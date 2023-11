Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. Competiția va fi gazduita de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni și reprezinta…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. David Popovici se afla și el pe list

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. David Popovici se afla și el pe lista de start la patru probe.Competiția va fi…

- Inotatorii de la Axiopolis Cernavoda s au impus in competitia stafetelor nelegitimate la Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern de la competitia nationala Open Swim, desfasurata in bazinul de la Otopeni. Intr o atmosfera incarcata de emotie, spirit combativ si trairi intense, sportivii sectiei…

- Victima implicata in incidentul auto de la etapa de la Campulung a Campionatului Național de Viteza in Coasta și-a pierdut viața. Ca urmare, organizatorii, in acord cu Federația Romana de Automobilism Sportiv, au decis anularea competiției de duminica.

- 127 de piloți și-au anunțat prezența la cea de-a cincea runda, ce se va derula sambata și duminica, pe kartodromul „Speed Park” La finalul acestei saptamani, circuitul „Speed Park” din Bacau va gazdui cea de-a cincea etapa a Campionatului Național de karting FRK, care va fi penultima a sezonului. Ca…

- Campionatului National de box, sectiunea feminine, pentru cadete, junioare, tineret si senioare, s a desfasurat in Sala Sporturilor din Navodari. Competitia a fost organizata de Federatia Romana de Box, Primaria Navodari si CS Navodari. Au participat peste 300 de pugiliste de la 50 de cluburi din tara,…

- Municipiul Moinești a sarbatorit cu fast inaugurarea bazinului de inot Diasport, un moment așteptat cu nerabdare de comunitatea locala. Invitat special la eveniment a fost doamna Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, care a adus un plus de prestigiu deschiderii…