Bazinul de înot de la Spitalul de Recuperare a fost redeschis Timp de doua zile, in parcarea Spitalului Clinic de Recuperare, sunt prezentate ultimele tehnologii din domeniul ortopediei. Astfel, medicii ortopezi vor afla care sunt cele mai importante noutati si produse din chirurgia ortopedica a genunchiului, vor putea participa la prezentari teoretice, demonstratii practice si vor avea posibilitatea sa opereze in sistem 3D. „Toate aceste activitati interactive au ca scop popularizarea in randul medicilor ortopezi a beneficiilor sistemelor moderne de protezare precum si a rezultatelor pozitive asupra pacientilor", au precizat reprezentantii unitatii medicale.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

