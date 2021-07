Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi propus omologului sau american Joe Biden, la summitul lor din 16 iunie de la Geneva, coordonarea actiunilor dintre Moscova si Washington pe directia afgana, cu posibilitatea utilizarii bazelor rusesti din Tadjikistan si Kargazstan in scopuri concrete, relateaza…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…

- Vladimir Putin: Donald Trump este un „personaj colorat”, Biden are comportament de „macho de Hollywood” Președintele rus Vladimir Putin spune pentru NBC ca relațiile dintre Moscova și Washington sunt la cel mai scazut nivel din ultimii ani și ca spera ca Joe Biden sa fie mai puțin impulsiv…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Presedintele american, Joe Biden, si presedintele rus, Vladimir Putin, se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta…

- Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden in iunie, a relatat ziarul rusesc Kommersant luni, citand surse din guvern, informeaza Reuters. Biden, care in martie a spus ca crede ca Putin…