Stiri pe aceeasi tema

- Seicii de la PSG isi vad in sfarsit visul cu ochii. PSG s-a calificat in finala Champions League pentru prima data in istoria clubului dupa victoria 3-0 cu Leipzig.Talentul de miliarde a fost prea mult pentru taurii rosii. Neymar, Mbappe si Di Maria au mers ceas si s-au distrat cu apararea…

- Bayern Munchen a dat o adverata demonstrație de fotbal in fața Barcelonei, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. A fost un șocant 8-2 pentru bavarezi, dupa golurile marcate de Muller, Coutinho, ambii cu „duble”, Perisic, Gnabry, Kimmich și Lewandowski. Alaba, autogol, și Luis Suarez au semnat…

- ​Formatia Bayern Munchen a câstigat, sâmbata seara, pentru a 20-a oara Cupa Germaniei, a doua oara consecutiv. Bavarezii, care au câstigat în acest an si titlul national, au reusit si eventul a doua oara consecutiv.Bayern Munchen a învins în finala Cupei,…

- Bayern Munchen a caștigat Cupa Germaniei, dupa o finala fara istoric contra lui Bayer Leverkusen, scor 4-2. Dominația lui Bayern in Germania e completa. Dupa ce au cucerit titlul cu un avans de 13 puncte fața de Borussia Dortmund, bavarezii s-au distrat in finala Cupei și așteapta cu nerabdare reluarea…

- Borussia Dortmund - Bayern Munchen LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. La coroana lui Lewandowski, cel care domina autoritar de aproape 10 ani topul atacantilor din Germania, viseaza pustiul minune de la Dortmund, Erling Haaland, care are deja 10 goluri in tot atatea meciuri pentru galben-negri.…