Stiri pe aceeasi tema

- Bayern se reintoarce in finala Champions League dupa șapte ani, dupa ce a caștigat meciul cu Lyion, scor 3-0. In 2013 a jucat cu Borussia Dortmund. Lewandowsky si Gnabry au marcat impreuna 24 de goluri in acest sezon de Champions League. Bayern Munchen va juca duminica a 11-a finala.Bayern…

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o victorie la scor de neprezentare cu Olympique Lyonnais. 3-0 pentru nemți, care merg in ultimul act pentru a intalni o alta echipa din Franța, PSG. PSG - Bayern Munchen, finala Ligii Campionilor, va avea loc duminica, 23 august, de la ora…

- A fost sarbatoare pe principalele strazi ale Parisului dupa ce PSG a reușit calificarea în finala Champions League (3-0 cu Leipzig). Nu au lipsit nici altercațiile cu forțele de ordine. Fanii s-au adunat în grupuri de sute de persoane, fara sa țina cont de restricțiile impuse de autoritați…

- Manchester City și Lyon joaca acum in ultimul sfert de finala din UEFA Champions League, iar francezii conduc cu 1-0, grație golului marcat de Maxwel Cornet, in minutul 23. In minutul 4 al partidei de la Lisabona, Pep Guardiola a avut primele emoții. Aouar a centrat in careu, iar fundașul Kyle Walker…

- Bayern Munchen a dat o adverata demonstrație de fotbal in fața Barcelonei, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. A fost un șocant 8-2 pentru bavarezi, dupa golurile marcate de Muller, Coutinho, ambii cu „duble”, Perisic, Gnabry, Kimmich și Lewandowski. Alaba, autogol, și Luis Suarez au semnat…

- Antrenorul Quique Setien a declarat, vineri seara, ca esecul cu Bayern Munchen este extrem de frustrant, subliniind ca deocamdata nu stie daca va continua la FC Barcelona. Potrivit presei internaționale, anunțul demiterii tehnicianului va fi facut în zilele urmatoare."Simtim o frustrare…

- Barcelona - Bayern Munchen, cel mai tare duel din sferturile de finala ale Champions League, a avut parte de un debut furtunos. Muller a deschis scorul pentru bavarezi dupa doar patru minute, dar Bayern s-a vazut egalata trei minute mai tarziu, dupa un autogol caraghios semnat de Alaba. Fundașul austriac…

- Bayern Munchen a castigat, sambata, scor 4-2, meciul disputat in deplasare impotriva formatiei Bayer Leverkusen. In urma acestui rezultat, bavarezii raman la sapte puncte distanta in fata Borussiei Dortmund (ocupanta locului secund - a invins echipa Hertha Berlin, scor 1-0) cu patru etape ramase de…