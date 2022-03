Stiri pe aceeasi tema

Jucatorii Serge Gnabry si Eric Maxim Choupo-Moting au fost tinta unei glume rasiste a unui angajat al clubului Bayern Munchen, informeaza Bild, citat de marca.com.

Hoffenheim a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), pe FC Koln in etapa a XXV-a a campionatului german Bundesliga, anunța news.ro.

Bayern Munchen a remizat pe teren propriu, 1-1 (1-1), cu formatia Bayer Leverkusen, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 25-a a ligii germane de fotbal Bundesliga.

CSM Oradea a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 12-11 (5-4, 4-4, 1-2, 2-1), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 12-a a Superligii Nationale de polo pe apa masculin, conform Agerpres.

PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1 (1-1), cu AEK Atena, intr-o restanta din etapa a XVII-a campionatului grec de fotbal, conform news.ro.

FC Arges a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, in meciul cu FC Voluntari, din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, a obtinut o victorie "in extremis", 1-0, in deplasare, sambata seara contra celor de la Eintracht Frankfurt, in etapa a 24-a din Bundesliga, conform Agerpres.

Ciclistul belgian Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a castigat duminica etapa de debut a Turului Emiratelor Arabe Unite, prima cursa a sezonului din calendarul World Tour, intrand in posesia tricoului rosu rezervat liderului, potrivit Agerpres.