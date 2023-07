Stiri pe aceeasi tema

- Deja calificata in faza sferturilor de finala, echipa Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava a evoluat in ultimul meci din cadrul fazei grupelor de la Campionatul European Universitar din Muntenegru impotriva gruparii din Wurzburg (Germania). Formația pregatita, la acest campionat, de Razvan Gavriloaia…

- Explicatia lui Adrian Mititelu, dupa ce FC U Craiova 1948 a fost umilita de FC Koln 2. Formatia craioveana a pierdut cu 2-7 meciul amical contra formatiei de amatori din Germania. FC Koln 2 evolueaza in a patra liga din Germania, dar nu a avut emotii contra oltenilor, care au folosit cei mai buni jucatori…

- UTA s-a deplasat la Hunedoara pentru un amical de gala cu Corvinul. Ceea ce trebuia sa fie o sarbatoare sub furnalele Hunedoarei, s-a transformat repede... The post Victorie sub furnale. UTA a caștigat cu Corvinul in al doilea amical al verii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- FCU Craiova a plecat in cantonamentul din Germania fara antrenor principal, Joao Janeiro a demisionat intempestiv, dupa numai 18 zile. Formația din Banie se va pregati pana pe 4 iulie in localitate Goch, sub comanda secundului Florin Dragan și a preparatorului fizic, Dan Vasilica. Oltenii au efectuat…

- Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, in care a reusit tripla campionatul…

- Adi Mutu a avut prima reactie dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Mutu a suferit cea mai grea infrangere din cariera de antrenor. Trupa lui Gica Hagi si-a consolidat pozitia de lider dupa ce i-a administrat o adevarata corectie echipei „Briliantului”. Denis…

- Oficiul Federal de Poliție Criminala a luat cu asalt sediul lui Bayern Munchen! Oficialitațile suspecteaza o posibila legatura intre Uli Hoeness, președintele onorific al clubului din Bundesliga, și oligarhul rus Alisher Usmanov.Lucrurile nu par sa se imbunatațeasca la Bayern Munchen. Situația sportiva…

- Cosmin Olaroiu a oferit prima reacție dupa ce a caștigat un nou trofeu in Emirate. Al Sharjah a cucerit Cupa Președintelui, dupa un meci nebun. Formația tehnicianului roman a invins-o pe Al-Ain la loviturile de departajare, scor 13-12, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1. Cosmin Olaroiu,…