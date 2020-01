Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer beat a intrat cu mașina intr-un canal, in stațiunea Mamaia. Șoferul, in varsta de 57 de ani, care era singur in autoturism, a fost testat cu aparatul etilotest și a rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- La data de 31 decembrie 2019, ora 10.55, un barbat din comuna Paltin, județul Vrancea, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in localitatea Valea Sarii, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 31 decembrie…

- Cu ocazia activitatilor desfasurate de politistii Biroului rutier Cluj-Napoca, a reiesit faptul ca șoferul care a provocat evenimentul rutier, respectiv un barbat în vârsta de 50 de ani, din Cluj-Napoca, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, având o concentratie de peste 1,30…

- De Ziua Naționala un echipaj din cadrul Poliției municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control str. Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gard. Mai mult decat atat, tanarul nu are nici permis de conducere. Duminica dimineata, la ora 04.42, la 112 s-a sesizat faptul ca pe str. Nufarului din municipiul Falticeni s-a ...

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Radauți au oprit sambata pentru control, pe DN17A din comuna Sucevița, autoturismul condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Sucevița, care circula cu viteza de 72 km/h pe un sector de drum cu viteza maxima admisa de 50 km/h. In urma verificarilor efectuate…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara in judetul Bacau. Un autoturism s-a izbit frontal de un camion incarcat cu cereale. Impactul a fost atat de puternic, incat masina s-a facut praf, iar conducatorul auto a ramas blocat intre fiarele contorsionate. A fost nevoie de interventia unui echipaj…