Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi au fost surprinși de polițiști cu portbagajele pline de palinca in doua incidente separate. La data de 27 septembrie, pe Drumul Național 19 in localitatea Paulian, polițiștii din Satu Mare au oprit un barbat de 57 de ani din Turț și au descoperit in mașina sa 240 de litri de lichid incolor,…

- Astazi, 23 septembrie 2023, politistii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit la un accident produs pe Drumul National 17D, in Nasaud.Astazi, 23 septembrie 2023, politistii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit la un accident produs pe Drumul National 17D, in Nasaud, transmite un comunicat…

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier produs pe Drumul Național 17, in localitatea Coldau. Din primele verificari, coliziunea a avut loc intre un autoturism care circula pe direcția Beclean-Dej, condus de o femeie, de 32 de ani, din Coldau și un alt autoturism,…

- Profesorii și polițiștii au anunțat ca nu și-au primit salariile inainte de minivacanța de 4 zile de Sfanta Maria. Motivul este protestul angajaților din Finanțe, relateaza Realitatea PLUS.Deși a fost anunțata zi de salariu vineri, 11 august, pentru profesorii și ceilalți angajați din sistemul de Educație.Astfel,…

- Polițiștii au oprit in trafic, in data de 30 iulie, un barbat de 48 de ani din Napradea care circula prin Jibou. In urma testarii cu aparatul etilotest s-a constat ca șoferul era baut, avand o concentrație alcoolica de 1,39 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorului auto i-au fost recoltate probe…

- Un barbat din Ramnicelu, in varsta de 37 de ani, a fost reținut de Poliție, dupa ce și-a batut soția. In urma agresiunii, femeia a ajuns la spital. ,,Din cercetari a reiesit ca, pe fondul unui conflict spontan, barbatul si-ar fi agresat si amenintat sotia in noaptea de 19/21 iulie a.c. In urma leziunilor…

- Un șofer care a depașit coloana de masini, care astepta la semafor, și a condus cu peste 100 km/ora in zone rezidentiale a fost urmarit de politisti , pe un drum judetean din Dolj. Un sofer care a depasit o coloana de masini oprite la un semafor, pe un drum judetean din Dolj, a fost urmarit de politisti,…

- Vineri, 7 iulie 2023,in jurul orei 03.30, in timp ce acționau pe strada Clujului din Teiuș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au depistat un barbat de 45 de ani, din Simeria, județul Hunedoara, care conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…