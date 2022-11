Bătrână tâlhărită de cei care i-au schimbat burlanele. Cine sunt autorii Politistii resiteni au retinut pentru 24 de ore trei barbati din Timis, banuiti ca au amenintat cu bataia ieri o femeie in varsta din Resita, careia ii solicitau o suma mare de bani pentru inlocuirea unor burlane. Cei trei, cu varste cuprinse intre 24 și 34 de ani ar fi amenințat o femeie de 72 […] Articolul Batrana talharita de cei care i-au schimbat burlanele. Cine sunt autorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la ora 13.22, polițiștii sigheteni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 56 de ani din municipiu, iar in urma verificarilor s-a constatat faptul ca soțul acesteia,…

- Un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, a fost scos la vanzare de o femeie din județul Neamt. Aceasta a postat anuntul pe o platforma on-line, crezand ca fosila este o piatra decorativa, care-i fusese facuta cadou, scrie ziarul local Știri de Neamț. Femeia a postat anunțul pe un site in luna mai,…

- O femeie a sunat la numarul de urgente 112 inca din luna martie, pentru a anunta ca o fetita de 5 ani este batuta de parintii ei.„In luna martie, Politia Municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca nepoata sa, o minora in varsta de 5 ani a fost agresata de…

- Continua seria infracțiunilor „inedite” la Sibiu. Inca un sibian s-a dat drept polițist, dupa ce un altul a facut un filtru in trafic și a cerut bani șoferilor. Individul a amenințat o femeie ca sa obtina 10 lei, acum barbatul este cercetat penal pentru talharie.Polițiștii sibieni au reținut pentru…

- Un barbat a fost ridicat de politisti si dus la audieri dupa ce a amenintat cu cutitul mai multe persoane care treceau printr-un pasaj pietonal din Pitesti. In urma incidentului, o femeie a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale la fata locului, informeaza News.ro. ”Politistii din…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut pentru 24 de ore, 2 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de talharie, respectiv un barbat in varsta de 32 de ani și o tanara in varsta de 20 de ani, ambii din județul Mureș. In fapt, in cursul zilei de 13 octombrie a.c., in jurul orei…

- Polițiștii din Gherla au reținut pentru 24 de ore, doua persoane banuite de savarșirea infracțiunii de talharie, respectiv un barbat in varsta de 32 de ani și o tanara in varsta de 20 de ani, ambii din județul Mureș.

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 19:10, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Stamora Germana, s-a injunghiat cu un cuțit in picior. Deși au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul de Ambulanța…