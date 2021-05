Stiri pe aceeasi tema

- 40 de automarfare au fost cantarite de polițiștii Serviciului Rutier, cu spirjinul CJ Arad, in cadrul unei acțiuni ce a avut loc pe drumurile din județ, fiind aplicate șase amenzi pentru depașirea maselor maxime autorizate. Polițiștii au mai luat – in cazul celor care au depașit tonajul maxim autorizat…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, patru barbați fiind reținuți pentru o perioada de 24 de ore, in urma unei stari conflictuale la care ar fi participat,…

- La data de 29 aprilie a.c., politistii orașului Sannicolau Mare, auefectuat 6 perchezitii domiciliare in localitațile Jimbolia din județul Timiș și Secusigiu din județul Arad, la un barbat banuit de contrabanda. In cursul dimineții, polițiștii orașului Sannicolau Mare, sub coordonarea procurorului…

- CORCHIȘ ANDREI – in varsta de 28 de ani, din comuna Iara, județul Cluj, a plecat de la reședința sa din localitatea Florești, județul Cluj, in data de 15 aprilie, in jurul orei 18.00, insa pana in prezent nu s-a mai intors. Potrivit unor surse, barbatul ar fi amenințat ca se sinucide. Dispariția a…

- In ziua de 04 Aprilie 2021 la ora 03:38:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIȘ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 4km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 23km SE de Timișoara, 65km S de Arad, 116km NE de Belgrade, 116km NE de Zemun,…

- Cadavrul unui copil a fost gasit sambata, in jurul pranzului, pe un camp intre localitațile Mișca și Vanatori, județul Arad. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la prezența unui „cadavru uman, de dimensiuni mai mici, pe un camp la aproximativ 10-12 km intre localitațile…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, dar și a firmei SC Ocolul Silvic Privat Nadaș SRL, intr-un dosar de „abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, in forma continuata”. Va reamintim ca…

- Polițiștii din județul Suceava au finalizat primele cercetari in cazul accidentului din comuna Arbore, județul Suceava, ce s-a produs pe data de 3 martie. Impactul a avut loc intre doua autoturisme și un microbuz școlar ce transporta elevi. Șoferul microbuzului trebuia sa fie in carantina Șoferul ce…