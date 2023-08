Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 august, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 74 de ani, in timp ce era așezata pe o banca de pe strada Marașești, din Timișoara, a fost deposedata prin smulgere, de geanta pe care o avea asupra sa, de catre […] The…

- La data de 14 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 74 de ani, in timp ce era așezata pe o banca de pe strada Marașești, din Timișoara, ar fi fost deposedata prin smulgere, de geanta pe care o avea asupra sa, de catre…

- La data 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 80 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Coriolan Brediceanu, din Timișoara a fost deposedata de geanta de catre o alta femeie in varsta de 56 de ani. Ulterior, persoana a…

- Tanar motociclist, mort in centru la Timișoara – a intrat cu viteza intr-un autoturism parcat. Accident teribil, marți seara, in centrul Timișoarei. Un motociclist a intrat cu viteza intr-o mașina parcata in fața Rectoratului Politehnicii (Palatul Lloyd). Potrivit martorilor, motociclistul ar fi avut…

- Polițiștii bistrițeni au depistat doua ”echipe” de hoți, in acest weekend. La una dintre acestea, mascații au luat la puricat domiciliile și au gasit aproape 10.000 de euro. In acest weekend au fost depistați autorii mai multor furturi. Doi tineri au furat obiecte de 2.000 de lei Polițiștii au depistat…

- La data de 31.05.2023, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 80 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada Luceafarul din Timișoara, a fost deposedata de catre o persoana necunoscuta, prin violența, de lanțișorul de aur pe care il avea la gat. De…

- Duminica, 28 mai, are loc evenimentul „Timotion – Timișoara se mișca”. Drept urmare, traficul rutier va fi inchis pe artere importante din zona centrala a municipiului. Reprezentanții STPT anunța și care ar fi rutele ocolitoare folosite de mijloacele de transport in comun.

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…