- Incident violent pe strada, marți, la Lugoj. Un batran de 88 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost atacat pe strada de un adolescent care l-a talharit. Victima venea de la piața, iar hoțul i-a furat plasa cu cumparaturi.

- In aceasta dimineața, in timp ce traversa strada pe o trecere de pieton din Hunedoara, o femeie a fost lovita de o mașina, la volanul careia se afla un barbat de 37 de ani. „La data de 01 august 2023, ora 08:26, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea…

- BRUTE… O ancheta a polițiștilor este in plina desfașurare, dupa ce un barbat de 56 de ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Victima le-a povestit polițiștilor ca, in timp ce se afla pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Vaslui, doi tineri, in varsta de 23 și 24 de ani, din municipiul Vaslui,…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Stolnici, alaturi de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Argeș au fost solicitați sa intervina in localitatea Harsești, Martalogi, in cazul unei persoane care ar fi fost surprinsa de catre un zid din pamant, cazut de la o casa batraneasca. A fost vorba despre…

- La data de 20 mai a.c., in jurul orei 06:15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Slatina au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost agresat fizic de mai multi tineri, pe strada Unirii, din municipiul Slatina, judetul Olt.Potrivit IPJ Olt, din primele verificari, politistii…

- Fiul in varsta de 36 de ani al lui Nicolae Guța a fost lovit și talharit pe o strada din Petroșani. Victima a ajuns la spital pentru a primi ingrijiri. Baiatul manelistului a spus ca i s-a furat o suma de bani, insa nu știe exact cat avea la el. Il cunostea pe atacator „din […] The post Fiul lui Nicolae…

- Un baiat de 14 ani a fost gasit lesinat, joi, in fata unui liceu din municipiul Lugoj, judetul Timis. Adolescentul a fost preluat de un echipaj medical si transportat la spital pentru ingrijiri. "Astazi, 4 mai 2023, in jurul orei 09:11, politistii municipiului Lugoj au fost sesizati prin apel 112 cu…

- Un barbat de 40 de ani, din Ghirdoveni, a fost batut cu salbaticie, pe raza localitații, de catre patru tineri, cu varste cuprinse intre 16 și 24 de ani, din cauza unor discuții contradictorii. La scurt timp dupa scandal, victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In schimb, dupa…