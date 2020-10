Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Uniunii Europene care au condamnari penale mai mari de un an de inchisoare nu vor mai putea intra in Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021, a anuntat Ministrul britanic de Interne. Masura intra in vigoare odata cu incetarea libertatii de miscare in Regatul Unit, ca urmare a iesirii din UE.

- Incepand de joi, 22 octombrie, ora 10, firmele mici si mijlocii (IMM) si ONG-urile eligibile vor putea solicita ajutoarele de stat pentru capital de lucru de cate 2.000-150.000 de euro fiecare, din fonduri europene si de la buget, din cadrul Masurii 2.Formularul electronic de inscriere in cadrul masurii…

- Miercuri seara, la ora 20.00, s-a finalizat sesiunea de înscrieri la microgranturile de câte 2.000 de euro din Masura 1 a ajutoarelor de stat pentru firme fara angajați, PFA, ONG și cabinete medicale individuale, pentru redresare din criza COVID. Citește mai departe și comenteaza…

- ​S-a anunțat perioada în care firmele mici și mijlocii (IMM) și ONG-urile eligibile vor putea solicita ajutoarele de stat pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro fiecare, din fonduri europene și de la buget, din cadrul Masurii 2. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ, incepand de astazi, de la ora 10,00, pe link-ul granturi.imm.gov.ro, informeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Hotnews.Raiffeisen Bank, in calitate…

- ”Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea…

- Romanii care vor sa intre pe teritoriul Greciei vor trebui sa prezinte in continuare la granita formularul PLF si adeverinta medicala in limba engleza cu rezultatul negativ la testul molecular pentru COVID 19, a anuntat Consulatul General al Romaniei la Salonic, pe pagina de Facebook. "Masura…

- Anunț de ultima ora facut de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, conform Agerpres.Citește și: INCREDIBIL Guvernul a…