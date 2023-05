Stiri pe aceeasi tema

- Continua razboiul pe averea lui Petrica Mițu Stoian, și dupa un an și jumatate de la decesul solistului de muzica populara. Maria Tarchila, sora cantarețului, i-a facut plangere penala impresarului Doru Gușman, pe motiv ca ar fi dat de pomana lucrurile lui Petrica, fara sa ceara acordul familiei. Maria…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj ca urmare a hotararii Curții de Apel Chișinau din aceasta seara, prin care Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare.Șor va sta 15 ani la pușcarie pentru furtul miliardului și averea lui va fi confiscata„Șor va sta…

- Barbatul care susține ca este fiul nelegitim al regretatului interpret de muzica populara, Ion Dolanescu, a dezvaluit ca s-a ajuns la scandalul pe avere din cauza orgoliilor dintre cei doi frați: Dragoș, care locuiește cu familia in Costa Rica, și Ionuț, care ii moștenește talentul muzical. Ionuț…

- Cei cinci veri germani ai papei Benedict al XVI-lea, decedat pe 31 decembrie anul trecut, sunt mostenitorii banilor pe care acesta ii avea economisiti in conturile sale, in timp ce drepturile de autor din cartile sale vor ajunge la Fundatia Ratzinger, iar obiectele personale au fost impartite intre…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 84-76 meciul jucat la Voluntari, in ultima etapa din turul Top 10 Liga Naționala. Baietii lui Stepanovski nu au reusit sa se mentina la un nivel bun pe tot parcursul jocului, iar in ultimul act au cedat initiativa. Craiova a fost in fața…

- Viața tumultoasa pe care a dus-o legendarul fotbalist brazilian Pele continua sa surprinda, chiar și dupa moartea sa. Ar putea exista o rasturnare de situație in cazul testamentului sau, in cazul in care un anumit zvon va fi confirmat in mod oficial.

- Zilele acestea, dupa moartea celebrului Mihai Șora, au aparut și scandalurile pe marginea averii acestuia, acuzațiile venind din partea fiului, Tom Șora, vorbind chiar in biserica unde se desfașura slujba de inmormantare. Reacțiile soției fostului filozof au aparut imediat, Luiza Palanciuc-Șora raspunzand…

- bull; Anca Florina Paraschiv este comisar la Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Anca Florina Paraschiv a inscris doua terenuri, o casa de locuit si un autoturism, dar a mentionat si un credit bancar.bull; Anca Florina Paraschiv nu a…