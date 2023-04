Stiri pe aceeasi tema

- In acest timp, forțele ruse continua sa inainteze in pas de melc spre marginea orașului Bahmut. De la mijlocul lunii aprilie, forțele ucrainene continua sa dețina parți ale orașului, la vest de linia de cale ferata, in timp ce forțele ruse conduse de Grupul Wagner au ocupat centrul administrativ.Ministerul…

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- Kievul a declarat vineri ca Rusia si-a concentrat toate eforturile pentru cucerirea completa a orasului Bahmut, din estul tarii, calificand situatia de aici drept "dificila", dar a afirmat ca trupele sale rezista in ciuda superioritatii numerice a fortelor ruse, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Moscova…

- UPTADE: ora 15.21 – Situația devine foarte grava. Surse ucrainene recunosc deteriorarea situației in direcția Avdiivka și actualizarea amenințarii de incercuire a orașului. Exista lupte in periferia sudica a Avdiivka. Dupa inaintarea rușilor la Krasnogorovka și Stepovoe, a fost creata o amenințare pentru…

- Fortele ucrainene din afara orasului disputat Bahmut din estul Ucrainei reusesc sa tina unitatile ruse la distanta, astfel ca munitii, alimente, echipamente si medicamente pot fi livrate aparatorilor, a anuntat armata ucraineana, informeaza Reuters. De asemenea, in cel mai recent raport al sau privind…

- Forțele ruse nu au facut in acest weekend niciun progres confirmat in interiorul orașului Bahmut, a transmis Institutul pentru Studiul Razboiului. In timp ce țin piept armatei Kremlinului, ucrainenii pregatesc o contraofensiva de amploare, a anunțat și comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, Oleksandr…

- Pentru prima data in opt luni, ocupanții ruși sunt pe punctul de a cuceri un oraș ucrainean, chiar daca este unul mic, abandonat deja de peste 90% din populația sa de dinainte de razboi, scrie CNN . Apararea ucraineana in interiorul și in jurul orașului Bahmut, situat in estul țarii, este presata de…

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.