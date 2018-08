Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au finalizat, la finele saptamanii trecute, ancheta deschisa urmare a unei scene de agresiune ce a fost comisa in incinta Primariei Iasi. Un angajat al institutiei, Valentin Mocanu, de la Directia Tehnica Investitii, a fost trimis in judecata pentru…

- Samsung Group a anuntat ca in urmatorii trei ani va investi peste 160 de miliarde de dolari in domenii precum inteligenta artificiala (AI), tehnologia 5G, componente electronice pentru automobile sau in productia biofarmaceutica, relateaza Reuters.Planul de investiții mai include si crearea…

- Un barbat de 39 de ani din localitatea vasluiana Vinderei reclama ca a fost agresat de un consilier PSD din comuna, pentru ca promoveaza pe Facebook mesaje anti-PSD si il sustine pe primarul comunei, care este liberal.

- Barbatul s-a certat cu șoferul autobuzului, pe motiv ca acesta l-a injurat. Cand a vazut ca o calatoare il filma, pasagerul și-a ieșit din minți și a inceput sa faca și cu ea scandal. Mai mult decat atat, barbatul i-a spus șoferului sa coboare, ca sa se bata. Polițiștii au deschis un dosar…

- Autoritatea Navala Romana, cu sediul in municipiul Constanta, strada Incinta Port, nr 1, judetul Constanta, organizeaza in data de 16.07.2018, ora 10.00, concurs conform H.G. 286 2011 modificata si completa pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, perioada nedeterminata: Directia Tehnica:…

- Si-au impartit pumni in plina strada. Este vorba despre doi barbati care s-au luat la bataie in urma unui conflict. Unul a ajuns la spital, iar, altul incatusat. Marul discordiei - un telefon mobil.

- Suedezii vor primi prin posta de la autoritati o brosura cu masurile ce trebuie luate in caz de conflict sau de catastrofa naturala, in contextul relatiilor tensionate dintre Rusia si Occident, relateaza AFP.Editata, la solicitarea guvernului, in 13 limbi, brosura, intitulata "In caz de criza…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu a intrat in razboi deschis cu unul dintre cei mai mari investitori din Timisoara, anuntand ca refuza aprobarea autorizatiei de extindere a fabricii de cauciucuri Continental din cauza unei instalatii de pulverizare cu substante chimice (sprayere).