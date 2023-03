Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 Martie 2023, a avut loc un scandal intre mai multe femei in sediul PSD, in urma caruia, doua dintre persoanele implicate ar fi avut nevoie de ingrijiri medicale. Vineri dupa dupa-amiaza, consilierul local Anca Ciubancan a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj cu leziuni grave. Se pare…

- Un consilier local PSD a ajuns vineri seara la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj, cu o rana grava la cap. Anca Ciubancan susține ca ar fi fost batuta chiar in sediul PSD Cluj Napoca, organizația municipala, de alte trei femei, intre care Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele…

- Consilierul local PSD Anca Ciubancan (foto) a ajuns vineri seara la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj, cu o rana grava... The post I-au rupt coastele la sediul partidului. Un consilier local a ajuns la UPU Cluj Napoca appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Consilierul local PSD Anca Ciubancan (foto) a ajuns vineri seara la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj, cu o rana grava... The post I-au rupt coastele la sediul PSD Cluj. Un consilier local a ajuns la UPU appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Consilierul local Anca Ciubancan de la Cluj-Napoca a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean, in urma unei altercații care a avut loc chiar la sediul PSD Cluj. Agresoare ar fi mai multe colege.

- Bataie in toata regula in sediul PSD Cluj, unde un consilier local a incasat niște lovituri pentru care a avut nevoie de ingrijiri medicale! Nu de alta, dar nu a fost batuta de o rivala, ci de trei colege de partid!Consilierul local PSD Anca Ciubancan a ajuns vineri seara la UPU de la Spitalul Județean…

- Scandal monstru la sediul PSD Cluj! Vineri dupa dupa-amiaza, consilierul local Anca Ciubancan a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj cu leziuni grave. Se pare ca altercațiile ar fi avut loc chiar intre femeile din PSD Cluj, dupa ce Ciubancan le-ar fi cerut unor colege sa-i deschida poarta cu telecomanda. Consilierul…

- INFRACTOR…Scandal monstru la Tutova, unde un adolescent de 17 ani, care furase trei telefoane mobile, a sarit si la bataie la proprietari. Politistii barladeni au fost sesizati de o adolescenta de 16 ani, ca in localitate este un scandal serios, in care este implicata si o femeie, din judetul Ilfov.…