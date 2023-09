Bătaie între călugări la Muntele Athos: un monah român a fost reținut pentru vătămare corporală gravă Un calugar roman de la Muntele Athos a fost reținut de poliție dupa ce a batut un alt calugar duminica dupa-amiaza, in manastirea Hilandar, conform presei elene. Calugarul roman, in varsta de 35 de ani, l-ar fi lovit cu mainile, cu picioarele și cu o sticla pe celalalt calugar, un barbat in varsta de 53 de ani din Belarus. Victima a fost transportata la spital cu rani in zona capului. Impotriva calugarului roman arestat sunt in desfașurare proceduri penale pentru vatamare corporala grava, fiind trimis in judecata la Tribunalul din Salonic. El a fost reținut de poliție. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

