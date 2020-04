Bataie in grup, in Mimiu. Tiganii au atacat si politistii Conflicte violente au avut loc, in weekend, in mai multe localitați din țara. Primele incidente au fost semnalate la Hunedoara și in județul Galați, dar seria evenimentelor a culminat, chiar in duminica Paștelui, cu batai de strada in cartiere din Ploiești, Sacele și București. La Ploiești, "acțiunea" a inceput inca de duminica dimineața, in cartierul din zona Transilvaniei. Polițiștii și jandarmii, sprijiniți de trupele Serviciului Acțiuni Speciale, au descins din nou, duminica seara, in cartierul ploieștean Mimiu, unde un conflict a izbucnit pe fondul consumului excesiv de alcool.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

- Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul Actiuni Speciale (SAS) au intervenit duminica seara pentru aplanarea unui conflict intre mai multe persoane desfasurat in sectorul 5, fiind folosit si armamentul din dotare, fara a fi inregistrate insa persoane ranite, a informat…

- Un conflict intre mai multe persoane a avut loc, duminica seara, pe strada Bradetului din Cartierul Mimiu de la periferia municipiului Ploiesti, in zona intervenind mai multe echipaje de politie, jandarmi si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale (SAS), a informat IPJ Prahova. "In aceasta seara,…

- Scandalurile s-au ținut lanț in ziua de Paște, cu intervenția in forța a Poliției. Pe langa conflictele din Rahova și Sacele, imagini filmate duminica arata ca Poliția a intervenit pentru a calma spiritele și in alte județe precum Ilfov și Prahova (VIDEO mai jos) Politistii au facut uz de arma, duminica…

- Conflicte violente au avut loc, in weekend, in mai multe localitați din țara. Primele incidente au fost semnalate la Hunedoara și in județul Galați, dar seria evenimentelor a culminat, chiar in duminica Paștelui, cu batai de strada in cartiere din Ploiești, Sacele și București.

- ”Cele 18 persoane au fost conduse la sediul politiei pentru a fi audiate in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii judiciare. Cercetarile se desfasoara sub coordonarea unitatii de parchet competente, urmand ca la finalizarea acestora sa fie propusa solutie…

