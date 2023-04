Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea tradiționala pentru mulți dintre romanii care petrec sarbatoarea de 1 Mai pe litoral – hamsiile cu mamaliguța au ajuns sa coste dublu, ba chiar triplu, fața de anii trecuți, daca vorbim de restaurante. In anii trecuți, hamsiile cu mamaliguța erau unul dintre cele mai accesibile preparate de…

- Cu mai puțin de o luna pana la inceperea sezonului estival, Primaria Constanța a demarat procedura de achiziție pentru servicii de salvare acvatica – salvamar și de prim ajutor, atat pentru plajele din oraș, cat și pentru cele din Mamaia. Potrivit caietului de sarcini al proiectului, primaria vrea…

- Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie,…

- Urzicile sunt vedetele sezonului, iar pentru a manca diferite preparate cu ele, romanii vor fi nevoiți sa scoata din buzunar mai mulți bani și asta pentru ca un kilogram de urzici a ajuns sa coste cat un kilogram de carne. Urzicile rasareau de regula la finalul lunii martie sau chiar aprilie. Insa,…

- Locurile de parcare din noile proiecte imobiliare vin la prețuri mari, iar in unele cazuri putem intui ca locul de parcare costa mai mult decat mașina care-l va ocupa, iar motive de nemulțumire exista și de partea cumparatorilor și de partea...

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri plafon la carburanți pentru miercuri, 15 februarie. Benzina se ieftinește cu 2 bani, iar motorina cu 12 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 24,90 lei, iar unul de motorina – 22,53 lei.

- Lidl și-a obișnuit clienții cu adevarate promoții in fiecare saptamana. Care sunt produsele care costa sub 5 lei și apar in magazinele Lidl Romania incepand de luni, 13 februarie 2023. Va fi bataie pe ele. Promoție „Totul sub 5 lei” la Lidl. Ce scoate retailerul german la vanzare Incepand de luni, Lidl…

- In urma patrulelor efectuate in perioada 27-29 ianuarie 2023 de catre rangerii din cadrul RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni, in zona Arieșeni- Vartop, s-au aplicat 5 sancțiuni contravenționale in cuantum de 5.000 lei, privind accesul cu mijloace motorizate in afara drumurilor publice. …