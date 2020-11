Stiri pe aceeasi tema

- Județul Cluj a ajuns la o incidența de 3,51 cazuri de coronavirus la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile, fiind la același nivel cu Bucureștiul, confom datelor transmise luni de catre Grupul de Comunicare Strategica.Conform autoritaților clujene, cele mai afectate localitați din județ sunt in continuare…

- "In aceasta dupa - amiaza, ISU Sibiu a transmis un mesaj de avertizare RO - ALERT pentru cetațenii din localitațile Agnita, Toparcea și Sacel in scopul avertizarii și informarii cetațenilor despre depașirea ratei de infectare cu noul Coronavirus de 3 la mia de locuitori precum și respectarea cu celeritate…

- "Eu, astazi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID… Fiind contact, s-a prezentat ambulanța. Am fost și eu testat și am fost trimis sa stau in izolare. Aștept rezultatul testului. Am fost la serviciu și la prima ora am aflat ca un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv. Și…

- In Capitala s-a inregistrat un record de noi infectari - 669 in ultimele 24 de ore. Potrivit calculelor prezentate de Grupul de Comunicare Strategica, incidenta infectarilor in Bucuresti este miercuri, 14 octombrie, de 2,82 de cazuri la 1000 de locuitori. Daca se depaseste incidenta de 3 cazuri la…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori. "INSP a comunicat o cifra din eroare. A rectificat. Rata pe ziua de astazi este 2,69. La o rata de incidența de 3 vom lua masuri…

- In raportul saptamanal al INSP privind evolutia epidemiei pentru datele raportate pana la 11 octombrie, Bucurestiul apare cu rata de incidenta la 100.000 de locuitori in 14 zile de 311, adica 3,1 la o mie de locuitori. G4Media.ro a incercat sa contacteze reprezentantii INSP pentru explicatii in legatura…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Capitala a anunțat o serie noua de masuri și restricții marți seara, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Schimbarile intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie. Restaurantele și cafenelele nu vor mai fi deschise in interior. Excepție fac…

- Raportarea se face la ultimele14 zile. De la aceasta regula vor fi exceptate insa restaurantele din interiorul hotelurilor. In prezent, niciun județ nu depașește nivelul stabilit de autoritați, dar acest indicator poate varia de la o localitate la alta și exista posibilitatea instituirii unei carantine…