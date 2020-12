Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu a petrecut cu ocazia onomasticii sale alaturi de zeci de invitați, in ciuda pandemiei de coronavirus. Manelistul nu a mai ținut cont de lege, iar imaginile de la ziua lui au ajuns imediat pe Internet.

- Prima zi a lunii decembrie este scrisa in ceaslovul istoriei neamului romanesc in culorile tricolorului, simbolul Unirii, prin excelenta. La 1 Decembrie 1918, adunarea populara de la Alba Iulia, insufletita de un profund simtamant patriotic, a transpus definitiv in realitate visul de unire cu care Mihai…

- Lidia Buble i-a șocat pe unii din urmaritorii ei din mediul online. Artista a decis sa le raspunda fanilor ei intr-un mod inedit, așa ca s-a gandit sa o faca in versuri. Cum a aratat replica acesteia? Lidia Buble le-a raspuns fanilor in versuri Lidia Buble este din ce in ce mai mult ținta criticilor…

- "PROBLEME LA ZI". Alegeri americane Foto arhiva Azi la RRA 12.05 PROBLEME LA ZI. Alegeri americane – Trump versus Biden – la mâna electorilor. Invitați: Cristian Diaconescu – fost ministru al Afacerilor Externe, gl Alexandru Grumaz – presedinte…

- Nunta a fost a fiului unui fost șef de poliție de acolo, cel care a vegheat ca noi sa respectam legile. Toți participanții sunt acum trimiși in izolare, dupa ce mireasa a aflat ca are COVID-19, la numai doua zile dupa nunta. Autoritațiile au obținut listele de invitați și filmarile de la nunta dupa…

- In ultima perioada au aparut fel de fel de zvonuri cum ca Lidia Buble și Cornel Ilie ar avea o idila. Cei doi au lansat recent o piesa, iar fanii i-au cuplat fara sa aștepte o confirmare din partea lor in acest sens. Dar se pare ca intre ei nu ar fi nimic mai mult in afara de o relație profesionala.…

- Lidia Buble și Cornel Ilie au lansat prima piesa impreuna, dar și un videoclip, in care cei doi apar in ipostaze ce lasa loc de interpretari. Așa cum era de așteptat, fanii s-au grabit sa spuna ca aceștia formeaza deja un cuplu. Invitați in cadrul emisiunii Vorbește lumea, artiștii au spus adevarul.…