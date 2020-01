Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit nu mai putin de 50 de morminte care apartin, probabil, sclavilor folositi pentru a avea grija de o luxoasa vila romana in urma cu doua milenii, in sud-vestul Angliei, in regiunea comitatului Somerset, transmite Live Science. Conform arheologilor, aceste morminte…

- Autoritațile de la Teheran intenționeaza sa formuleze o plângere împotriva președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în legatura cu operațiunea de asasinare a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat luni Ebrahim Raisi, un oficial al forțelor Quds, informeaza Mediafax citând…

- Dupa ce Ucraina si Canada au cerut identificarea si pedepsirea celor vinovati de doborârea avionului Boeing 767 al companiei aeriene Ukraine International Airlines (UIA), un general iranian a iesit în fata si si-a asumat responsabilitatea în producerea acestei tragedii. …

- Preșdintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani ar fi planuit un atac asupra Ambasadei Statelor Unite de la Bagdad, acesta fiind motivul pentru care comandantul Fortei Quds din cadrul Gardienilor Revolutiei a fost asasinat, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Iranul a dat asigurari miercuri intr-o scrisoare adresata Organizatiei Natiunilor Unite de "respectul sau deplin" pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Irakului, dupa ce Teheranul a lansat cu o zi inainte 22 de rachete asupra unor baze irakiene unde stationau soldati americani, noteaza…

- Dupa uciderea generalului Soleimani la ordinul lui Donald Trump, razbunarea a fost promisa atat de oficialii iranieni, cat și de fiica generalului. Azi-noapte, razbunarea s-a intamplat. Zeci de rachete au atacat bazele aeriene din Irbil și Al-Asad, aflate in vestul Irakului, in care staționeaza militari…

- Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:45 (ora 03:45, ora Romaniei). ''Banuim ca este vorba despre un atac sinucigas cu bomba si ca persoana decedata este atacatorul'', a indicat purtatorul de cuvant al politiei nationale indoneziene, Dedi Prasetyo. Cel putin un politist a fost spitalizat…

