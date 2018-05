Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit joi, la Soci, cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, a anuntat joi Kremlinul print-o declaratie preluata de AFP. In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze…

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr', vor patrula 'permanent' anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea 'terorista' in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin,…

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Negocierile cu privire la livrarea sistemului de aparare antiaeriana S-300 catre Siria sunt suspendate, susține ziarul rus "Izvestiya" intr-un reportaj din 11 mai. Publicația rusa citeaza declarația consilierului președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in materie de cooperare și tehnica militara,…

- Teroriștii planuiesc atacuri la Campionatul Mondial din Rusia ca raspuns la implicarea lui Vladimir Putin in susținerea regimului Bashar al Assad in Siria și expulzarea a mii de militanți ai Statului Islamic din Alep și Duma. Rușii intra din nou in alerta maxima, dupa ce ISIS a anunțat, pe rețelele…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Specialișii OIAC nu au putut intra la Douma pentru a analiza daca a fost vorba de un atac chimic, susține Marea Britanie. De cealalta parte Moscova și Damascul neaga aceasta informație numind-o ”fara fundament”, scrie Agerpres citand agențiile de presa internaționale. In cadrul unei reuniuni de urgenta…

- Rusia a testat "peste 200 de noi tipuri de arme" in Siria, a afirmat joi un general rus aflat la conducerea unei comisii parlamentare de aparare, in timp ce Moscova este acuzata ca participa la raidurile sangeroase asupra bastionului rebelilor din Goutha Orientala, in apropiere de Damasc, relateaza…