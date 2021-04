Băsescu se ia de Angela Merkel: BALERINA nu mai este credibilă! Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, vineri seara, despre conflictul din Ucraina, despre implicarea Rusiei, a SUA intr-un eventual razboi in zona și a lansat un atac dus la adresa Angelei merkel, care face ‘balet’ cu Vladimir Putin. “Suntem in frontiera maritima a Federației Ruse. Baletul doamnei Merkel cu Putin trebuie sa inceteze pentru ca nu mai e credibil. De cate ori vorbesc la telefon, Rusia ocupa cate ceva. Atitudinea de balerina a doamnei Merkel nu mai este credibila. Nu mai are statut de balerina. Rusia și-a ratat obiectivul in 2013, de a ajunge la gurile Dunarii, la brațul Chilia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

