Stiri pe aceeasi tema

- Ulterior votului din parlament, Ludovic Orban a atacat dur PSD, pe ai carui membri i-a numit "criminali economici", iar Basescu este de parere ca vina este impartita. "Situatia este dramatica, iar drama e cu atat mai accentuata de declaratiile infantile ale premierului, care nu e pregatit.…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit la adresa lui Ludovic Orban, dupa ce premierul a declarat ca Romania intra in incapacitate de plata, daca CCR va decide ca este constituționala legea de majorare cu 40% a punctului de pensie. Basescu este de parere ca Orban, practic, a chemat agențiile de rating sa retrogradeze…

- Premierul Ludovic Orban a lansat, marti, un atac dur la adresa parlamentarilor PSD care au introdus si votat amendamentului privind cresterea pensiilor cu 40% in cadrul legii rectificarii bugetare, numindu-i pe social-democrati "criminali economici".

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta secundara va reprezenta un semnal de incredere catre jucatorii la bursa, dar si pentru toate companiile care vor sa se listeze la bursa. Precizarile au fost facute in cadrul unei receptii organizate…

- Trecerea Romaniei la statutul de piața emergenta secundara arata o evoluție pozitiva a Bursei de Valori București, a afirmat premierul Ludovic Orban, luni, la evenimentul „Romania emergenta”. Pe de alta p...

- PNL va solicita in plenul Parlamentului retrimiterea raportului la rectificarea bugetara la Comisiile de buget-finante, a declarat, duminica, la Iasi, premierul Ludovic Orban, care a adaugat ca nu sunt posibile cheltuielile cuprinse in acesta, deoarece s-ar risca ajungerea tarii in incapacitate de plata.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca PNL și USR-PLUS se bucura de o susținere electorala de 52-53%, de aceea le cere bucureștenilor sa aleaga candidatul de dreapta Nicușor Dan și nu pe Traian Basescu.”In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide…

- Fostul președinte Traian basescu a afirmat, duminica seara, la postul Romania TV, ca romanii și-au pierdut increderea in Marcel Vela, raed Arafat, Nelu Tataru și Ludovic Orban. Potrivit lui Traian Basescu, acest lucru se datoreaza faptului ca nu au gestionat bine criza sanitara din țara noastra. De…