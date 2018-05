Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat o declaratie comuna a Uniunii Europene de condamnare a mutarii Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza postul israelian Canal 10, care citeaza surse diplomatice.

- "Avem consultari pe aceasta tema cu toate institutiile din Romania. Este dorinta noastra, dar din nefericire nu beneficiem de sustinerea tuturor partilor, asa cum ne-am dori", a spus premierul Viorica Dancila, la o intalnirw la Ierusalim cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin. Premierul Viorica…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru al Romaniei, a vorbit la Adevarul Live despre parcursul PSD, despre actuala guvernare, despre eterna problema a justitiei, dar si despre Romania in actualul context international.

- Președintele Klaus Iohannis i-a explicat premierului Viorica Dancila de ce Romania NU poate sa isi mute, deocamdata, ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. El spune ca guvernul a comunicat profund defectuos si ca spera ca executivul sa nu mai comita astfel de gafe.

- "Am avut o discutie destul de lunga (n.r. cu premierul) si inteleg acum ca Guvernul a vrut sa creeze o platforma de discutie in jurul acestei teme. O discutie exploratorie nu este gresita, dar de acolo si pana la o mutare efectiva este cale lunga", a declarat presedintele Iohannis, luni seara. El a…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, luni seara, problema care ține prima pagina a ziarelor din Romania, in ultimele zile. Despre mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, șeful statului a afirmat ca este o decizie a Guvernului PSD-ALDE care risca sa darame increderea…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale. Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…