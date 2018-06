Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu sustine ca desemnarea lui Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE) este amanata pentru saptamana viitoare intrucat "daca sistemul vrea sa isi primeasca omul sau in fruntea SIE, trebuie sa-l scoata achitat pe Dragnea". "Judecati voi! Desemnarea…

- Fostul presedinte al PMP, Traian Basescu, lanseaza un atac dur la adresa lui Gabriel Vlase, dupa ce acesta a fost nominalizat de presedintele Klaus Iohannis pentru a ocupa functia de sef al Serviciului de Informatii Externe.Citeste si: PNL, PROTEST in Parlament: ' Este o actiune total nedemocratica'…

- Saptamana liniștii in politica. Sentința pe care o așteapta președintele PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive, programata pentru 21 iunie, pune celelalte evenimente in așteptare. Surse din PSD au precizat, pentru Libertatea, ca nu va fi luata nicio decizie importanta, iar subiectul unei…

- Administratia Prezidentiala a anuntat joi ca persoana pe care o nominalizeaza seful statului pentru conducerea Serviciului de Informatii Externe este Gabriel Vlase. Postul de director al SIE a ramas vacant in luna septembrie 2016, atunci cand Mihai Razvan Ungureanu anunta ca pleaca din fruntea institutiei.…

- "O sa ne vedem in cadrul Coalitiei (pentru a discuta despre nominalizare - n.r.). Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara pentru ca a condus Comisia de supraveghere a SIE, il cunoastem, e colegul nostru, e vicepresedinte la PSD, are o functie importanta la Camera. Am lucrat cu el in ultima…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri ca a fost surprins de propunerea sefului statului de numire a lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe si a precizat ca o decizie a coalitiei referitoare la votul din plenul Parlamentului in aceasta privinta nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o scrisoare prin care anunta ca il propune pe Gabriel Vlase pentru conducerea Serviciului de Informatii Externe, Vlase fiind, actualmente vicepresedinte al...

- Iohannis a cedat in fața lui Dragnea? Nominalizarea noului director al Serviciului al Serviciului de Informații Externe in persoana unui membru PSD, Gabriel Vlase, a incins mințile multor analiști, lansandu-se diverse scenarii. De fapt, explicația este una simpla.