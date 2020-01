Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a subliniat, in contextul tensiunilor din Orientul Minjlociu, importanta scutului antiracheta de la Deveselu. Acesta a subliniat intr-o interventie la Digi24 ca scutul ar putea fi folosit daca Iranul va ataca un aliat al Statelor Unite.

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a cheltuielilor alocate meselor in oraș intre anii 2008 și 2018. Ponderea acestora a fost de 1,9% din totalul cheltuielilor gospodariilor in 2018, cel mai scazut nivel din randul statelor Uniunii Europene, fața de 2,9% in 2008, arata un raport al Eurostat,…

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat ca țara noastra este in cea mai buna situație de securitate din istorie. In opinia sa, acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca suntem protejați iar SUA va ”apara cu dinții” scutul de la Deveselu. Fostul președinte Traian Basescu a aratat…

- Fostul președinte Traian Basescu a facut o analiza, de Ziua Naționala, a situației Romaniei la nivel internațional. Basescu a explicat ca țara noastra este in cea mai buna situație de securitate din istorie, asta pentru ca suntem protejați, iar SUA va ”apara cu dinții” scutul de la Deveselu.Citește…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nu putea exista unire fara independența. Și nici independența fara unire. Cele doua valori supreme ale unei națiuni sunt inseparabile. Dupa ce, timp de 50 de ani, Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita in 9 mai, in baza unui decret a lui Ion Iliescu, data a fost fixata…

- In ultima perioada, contribuabilii sunt din ce in ce mai des subiectul controalelor fiscale, mai mult de 500 de persoane fizice fiind verificate de la inceputul anului 2018 pana in prezent. Atat contextul socio-politic local, cat si cel international vin constant cu noi elemente in vederea…

- Liderul de la Kremlin a declarat, intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune arabe, ca Rusia are armament capabil sa neutralizeze orice fel de amenintare provenita din locurile de desfasurare a rachetelor NATO, in Polonia si Romania.

- Romania a semnalat, la nivelul Uniunii Europene, cele mai multe fraude cu fonduri comunitare in perioada 2014-2018 si ocupa locul doi, dupa Polonia, dupa criteriul valorii fraudelor raportate, arata un document de lucru al Oficiului UE Anti-Frauda...