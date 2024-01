Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet feminin CSM Targoviște a inceput cu stangul meciurile din acest an. Sambata seara, pe teren propriu, intr-un joc ce a contat pentru etapa a 8-a a campionatului, formația dambovițeana s-a inclinat cu 70-79 (16-17; 24-21; 20-18; 10-23) in fața echipei CSM CSU Constanța. In disputa de…

- Al Sharjah, echipa pregatita de Cosmin Olaroiu (54 de ani), a pierdut, scor 0-2, in fața formației Al Sadd, din Qatar, in etapa cu numarul 5 din faza grupelor Ligii Campionilor Asiei. Al Sharjah face parte din grupa B din Liga Campionilor Asiei, alaturi de Al Sadd (Qatar), Nasaf Qarshi (Uzbekistan)…

- Volei feminin: CS Rapid se mentine lider in Divizia A1CS Rapid Bucuresti se mentine pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, dupa ce a invins ultima clasata, CS Stiinta Bacau, cu scorul de 3-0 (25-15, 25-12, 25-14), sambata, pe teren propriu, in etapa a 8-a, informeaza Agerpres. Andra…

- CSU Suceava a suferit a doua infrangere consecutiva pe propriul teren in Liga Zimbrilor. Dupa ce au cedat fara comentarii in meciul cu CSM Constanța, handbaliștii suceveni au pierdut și in fața celor de la Minaur Baia Mare. La trei zile dupa ce au remizat la Bacau, maramureșenii s-au impus clar la Suceava,…

- Echipa CSM Slatina a invins luni, pe teren propriu, scor 1-0, pe Unirea Slobozia, in ultimul meci al etapei a 11-a din Liga 2. Golul victoriei a venit la ultima faza a partidei.CSM Slatina a reusit prima victorie pe teren propriu din acest sezon. Intr-un meci fara multe faze de poarta, Dorin Toma…

- Baschetbalistele de la CSM Constanța au cedat intalnirea cu Kibirkstis Vilnius, din Lituania, scor final 65-77. Cu Ioana Ghizila și Sigrid Koizar principalele marcatoare, CSM Constanța a condus la pauza insa pe final ratarile repetate le-au dat avant adversarelor care au recuperat din diferența și mai…

- In meciul de debut in noul sezon al Ligii Nationale Getica 95, formatia feminina de baschet CSM Constanta a intalnit pe teren propriu CSM Targoviste, la trei zile dupa meciul foarte bun facut in EuroCup Women, la Istanbul, pe terenul finalistei ultimei editii a competitiei, Galatasaray. Fetele antrenate…

- Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a cedat sambata cu scorul de 1-0 pe teren propriu in fata lui Nice, intr-un meci care a avut loc in etapa a 8-a din Ligue 1, conform Agerpres.Golul a fost reusit de Hicham Boudaoui in minutul 14. In ciuda rezultatului, Ladislau Boloni s-a aratat multumit…