- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 86-72 (26-18, 28-19, 19-15, 13-20), vineri, pe teren propriu, intr-un prim meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a bifat a treia sa victorie in acest campionat si a urcat pe podium in Grupa valorica…

- CSM CSU Oradea si-a asigurat calificarea in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup la baschet masculin, dupa a patra victorie consecutiva in Grupa D, 75-69 (27-17, 5-28, 25-11, 18-13) cu BC CSU Sibiu, in deplasare. CSU Sibiu a suferit al patrulea esec la rand si este eliminata din competitie.…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 80-73 (27-12, 17-17, 13-28, 23-16), luni seara, in Sosea Stefan cel Mare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin.

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 79-70 (22-9, 15-23, 16-19, 26-19), sambata, pe teren propriu, in etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin. ''U'' a reusit a cincea victorie din tot atatea in campionat. De la clujeni s-au remarcat Patrick…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 92-64, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin, intre doua echipe care evolueaza in FIBA Europe Cup. Donatas Tarolis, cu 18 puncte, 8 recuperari, Artis…

- CSO Voluntari si ABC Athletic Constanta au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in Grupa valorica B a Ligii Nationale de baschet masculin. CSO Voluntari a dispus de CS Municipal Galati cu scorul de 94-85 (25-15, 16-28, 31-23, 22-19), condusa de Dejan Borovnjak, 22 puncte, 8 recuperari,…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o in deplasare pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu scorul de 100-90 (26-31, 27-22, 23-19, 24-18), luni seara, in meciul de debut al celor doua formatii in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a avut un inceput mai bun de meci, dar dupa primele zece…

- Federatia Romana de Baschet a alcatuit cele doua Grupe ale sezonului 2019-2020, dar si programul jocurilor, prima etapa urmand sa debuteze pe 12 octombrie. CSM Sighetu Marmatiei face parte din Grupa B, alaturi de CSM 2007 Focsani, CSM VSKC Miercurea Ciuc, CSM Galati, CSO Voluntari, ABC Athletic Constanta,…