- ​Nationala de baschet masculin a României a încheiat, vineri, partidele din grupa D a precalificarilor Cupei Mondiale 2023, de la Riga, cu înca o înfrângere, a patra, scor 94-66 (50-23), cu Belarus. Tricolorii nu au avansat astfel în faza calificarilor.Principalii…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost invinsa de Letonia cu scorul de 79-69 (15-17, 30-13, 11-14, 23-25), miercuri seara, la Riga, intr-un meci din Grupa D a precalificarilor pentru Cupa Mondiala FIBA din 2023. Tricolorii au cedat dupa 72-108 cu Letonia si 72-77 cu Belarus, dar…

- Selectionata Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa ce a terminat la egalitate cu Noua Zeelanda, 0-0, miercuri, la Sapporo, in ultimul sau meci din Grupa B.

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a inceput, la Bucuresti, pregatirile pentru participarea in cadrul Grupei D din FIBA Basketball World Cup European Pre-Qualifiers, meciurile cu Letonia si Belarus fiind programate sa se desfasoare in „bula” de la Riga, in perioada 7-13 august 2021. Pentru aceasta…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European EuroBasket 2022, ce va fi gazduit de Cehia, Georgia, Italia și Germania, in intervalul 1-18 septembrie. „Vulturii", antrenati de Tudor Costescu, vor juca insa in cea de-a doua faza a precalificarilor FIBA Basketball…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei va debuta in 7 august, in grupa D a precalificarilor Cupei Mondiale din 2023, la Riga. FIBA a anuntat, joi, gazdele turneelor in fiecare grupa, iar tricolorii vor juca in Letonia. Din grupa D mai face parte Belarus, iar programul Romaniei este: cu Letonia…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a incheiat cu o victorie turneul de la Harnes (Franta), insa a ratat calificarea in Final Four-ul Golden League. Dupa 0-3 cu Franta si 3-2 cu Spania, rezultate care le scoteau, practic, din cursa pentru „careul de asi”, tricolorele antrenate de italianul Luciano…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European 2021, dupa ce a Elvetia a intrecut Albania cu 3-1, duminica, in ultimul meci din Grupa E a preliminariilor, in Sala Olimpia din Ploiesti. In clasamentul final al grupei, Slovacia a ocupat primul loc, cu…