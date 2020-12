Stiri pe aceeasi tema

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti si CS SCM Timisoara au obtinut victorii, joi, la debutul in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. CSM CSU Oradea a castigat clar pe teren propriu cu CS Municipal Targu Jiu, scor 90-65, condusa de Giordan Lee Watson, 14 puncte, 6 pase decisive,…

- Sezonul 2020-2021 al Ligii Nationale de baschet masculin a debutat, joi, la Oradea, cu partida SCM Timisoara - CSM Galati, scor 80-78 (43-40). Primul turneu al competitiei programeaza meciuri in Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca, intre 10 si 14 decembrie. Echipa Athletic Constanta nu participa…

- REȘIȚA – Studentele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița vor incepe campionatul Diviziei A in luna decembrie. Cele 20 de echipe participante au fost imparțite in trei serii, iar primele trei etape se vor juca sub forma de turneu! „In ceea ce ne priveste pe noi, competitia din acest an este una…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FC Arges Pitesti, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, CSU Sibiu, CSO Voluntari si CS SCM Timisoara s-au calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa incheierea meciurilor din grupele preliminare. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- SCM U Craiova a devenit prima echipa calificata la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce a bifat, marti, a treia sa victorie in Grupa preliminara B. SCM U Craiova a dispus de CSM VSKC Miercurea Ciuc cu 73-53, avand cel mai bun jucator in Dragos Andrei Diculescu, 18 puncte, 5…

- La finele saptamanii trecute, tot la Sfantu Gheorghe in sala ”Kati Szabo” a avut loc al doilea rund de meciuri din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. In acest sezon competițional ”virusat”, echipele traiesc cu frica infectarii cu coronavirus de la o partida la alta practic. CSU din Suceava…

- Echipa Los Angeles Lakers a obtinut a treia sa victorie in finala Conferintei de Vest a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), impunandu-se cu scorul de 114-108 in fata formatiei Denver Nuggets, intr-o partida disputata in "bula" de la Disney World, in Florida. Starul…