CSM CSU Oradea a invins-o pe CS Municipal Galati cu scorul de 84-75 (13-22, 30-19, 21-12, 20-22), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.

RC Barlad si CS Navodari au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a sasea a fazei play-out a Ligii Nationale de rugby.

Trei meciuri din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal masculin s-au incheiat cu rezultate de egalitate identice, 31-31, lucru statistic improbabil.

CSM CSU Oradea a obtinut prima sa victorie in Grupa E a FIBA Europe Cup la baschet masculin, una categorica, 99-63 (34-14, 26-20, 23-11, 16-18) cu echipa bulgara Rilski Sportist Samokov, miercuri seara, pe teren propriu.

Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj va debuta, miercuri, in grupele EuroCup, a doua competitie valorica a continentului dupa Euroliga. La randul lor, tot miercuri, vicecampioana CSO Voluntari, CSM Oradea si SCM Craiova vor juca in grupele FIBA Europe Cup, anunța News.ro.

Forul european de baschet a anuntat, vineri seara, ca formatia SCM Craiova este una din cele trei calificate in grupele FIBA Europe Cup, din postura de "lucky loser", in urma turneelor preliminare. SCM Craiova se alatura echipelor CSO Voluntari si CSM Oradea in grupe, conform news.ro.

Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si vicecampioana CSO Voluntari au debutat cu victorii, joi, in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin.

CS Rapid Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au debutat cu victorii in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin, miercuri, pe teren propriu.