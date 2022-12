Stiri pe aceeasi tema

- Formația de baschet de Liga Naționala a CSM Focșani 2007 va juca sambata, 3 decembrie, de la ora 19:00, in deplasare cu CSM CSU Oradea. Din 6 meciuri disputate in actuala ediție de campionat, oradenii au caștigat cinci, iar focșanenii doua. CSM 2007 putea sa aiba unul sau doua meciuri caștigate in plus,…

- Alexandru Tiberiu Popovici, aparatorul dreapta al echipei de handbal de Liga Naționala a CSM Focșani 2007, a fost convocat la Lotul Național de seniori al Romaniei pentru pregatire și participare la Trofeul Carpați. Competiția va avea loc la Oradea in zilele de 28 și 29 decembrie, cu participarea echipelor…

- Focșanenii vor putea vedea din nou baschet de Liga Naționala in Sala Polivalenta in acest weekend. Sambata, de la ora 17:00, CSM Focșani 2007 va juca in compania CS Municipal Galați in Conferința B a Ligii. In cea mai recenta intalnire a lor, focșanenii i-au intrecut pe galațeni. Se intampla in Capitala,…

- Echipa de Baschet a CSM Focșani 2007 va juca sambata, 22 octombrie de la ora 17:00, in Sala Polivalenta cu CSM Athletic Constanța, in Conferința B a Ligii Naționale. Focșanenii au o victorie și doua infrangeri in trei etape, in timp ce oaspeții au disputat o partida pe care au pierdut-o pe teren propriu…

- Echipa de baschet a CSM Focșani 2007 va avea sambata, 8 octombrie, de la ora 17:00, primul sau joc oficial pe teren propriu in actualul campionat al Ligii Naționale. In etapa a doua, baschetbaliștii focșaneni vor intalni in Sala Polivalenta pe Dinamo București, formație mai puternica decat in campionatul…