Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei, cu scorul de 81-66 (15-14, 25-21, 23-16, 18-15), sambata seara, la Istanbul, in ultimul sau meci din Grupa D a preliminariilor Campionatului European - EuroBasket 2021.



Romania a inceput campania cu o victorie in fata Danemarcei, dar apoi au urmat cinci infrangeri consecutive.



Primul sfert al partidei a fost unul echilibrat, dupa care Italia s-a desprins, castigand in final la o diferenta concludenta, de 15 puncte.



Pentru Romania au jucat Ioana Ghizila, 12 puncte, 3 recuperari, 2 pase…